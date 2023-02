Frauen bevorzugt: Ist das wirklich Gleichberechtigung? Stand: 24.02.2023 06:30 Uhr Heute fällt das Landesarbeitsgericht ein womöglich wegweisendes Urteil: Eine nicht binäre Person klagt gegen das Hochschulgesetz des Landes, weil es gegen das Allgemeine Gleichstellungsgesetz verstoße.

Mathias Weidner hatte sich auf eine Stelle bei der Hochschule Ostfalia in Wolfenbüttel beworben. Gesucht wurde eine Gleichstellungsbeauftragte. Die Voraussetzungen stimmten, eine Absage gab es trotzdem. Denn: Weidner sieht sich keinem Geschlecht zugehörig, verordet sich als nicht binär. Nach dem Niedersächsischen Hochschulgesetz ist die Stelle aber mit einer Frau zu besetzen. Weidner zog vor das Braunschweiger Arbeitsgericht, denn das Vorgehen der Hochschule verstoße gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), so die Argumentation. Das Gericht gab der Ostfalia allerdings Recht, die sich auf das Hochschulgesetz berief. Weidner verlor - doch gab nicht auf.

VIDEO: Doku: Wie geht es queeren Menschen in Deutschland heute? (31.05.2022) (3 Min)

Gleichberechtigung sollte ein Wir-Thema sein

Denn Weidner möchte das geklärt haben, für Niedersachsen und am liebsten ganz Deutschland. Weidner, 36 Jahre, möchte erreichen, dass der Job der Gleichstellungsbeauftragten an die Eignung einer Person gebunden ist - und nicht länger an ein bestimmtes Geschlecht. Denn, so Weidner: "Der damit verbundene Ansatz 'Gleichstellung ist Frauensache' dient der Gleichstellung nicht, sondern steht ihr im Weg. Er schiebt Frauen die Verantwortung zu und lässt Männer aus eben dieser Verantwortung aus. Gleichstellung bleibt ein Frauen-Thema, obwohl es ein Wir-Thema sein sollte."

Mit dem Prozess soll ein Zeichen gesetzt werden

Für heute ist Weidner zuversichtlich. Das AGG steht über dem Hochschulgesetz eines Landes. Sollte das Gericht darin eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung sehen und Weidner Recht geben, so könnte ein Präzedenzfall geschaffen werden - und womöglich den Landtag in Hannover dazu bringen, das Hochschulgesetz zu ändern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.02.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Frauenpolitik