Frau stirbt in Altkleidercontainer: Polizei vermutet hilfloses Kind Stand: 10.06.2024 13:53 Uhr In Peine ist eine bislang unbekannte Frau beim Versuch, in einen Altkleidercontainer zu klettern, ums Leben gekommen. Die Polizei vermutet, dass sich ihr Kind nun in einer Notlage befindet.

Die Ermittler haben nach dem tödlichen Unglück vom Sonntag einen entsprechenden Zeugenaufruf veröffentlicht. Am Montagvormittag waren bereits erste Hinweise zur möglichen Identität der toten Frau eingegangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Diese Hinweise würden nun ausgewertet. Man suche in der Region nach dem möglicherweise hilflosen Kind, sagte der Sprecher. Sollte es bald keine konkreteren Hinweise geben, würden in Kürze Suchtrupps losgeschickt, um es zu finden, hieß es am Vormittag.

Leiche in Altkleidercontainer in Peine: Wie geht die Polizei vor?

Ermittler: Kind etwas älter als zunächst gedacht

Die Polizei kann nach eigenen Angaben nicht ausschließen, dass die Frau das Kind alleine in einer Wohnung zurückgelassen hat und sich dieses womöglich in einer Notsituation befindet. Angaben zum möglichen Alter des Kindes haben die Ermittler mittlerweile korrigiert: Das Kind könne zwischen ein und eineinhalb Jahren alt sein, hieß es am Montagmittag. Zuvor war die Polizei davon ausgegangen, dass das Kind womöglich nur wenige Wochen oder Monate alt ist. Die Ermittler hatten dies mit einer "frischen Kaiserschnittnarbe" bei der toten Frau begründet. Am Montagmittag korrigierte ein Sprecher gegenüber NDR Niedersachsen: Die Narbe sei bereits verheilt.

Wer ist die Tote in Peine? Polizei hofft auf Hinweise

Die Ermittler hoffen weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung, wer die junge Frau ist. Die Polizei Peine hat dazu eine Personenbeschreibung veröffentlicht. Demnach wird die unbekannte Tote auf ein Alter von 25 bis 30 Jahren geschätzt. Die sehr schlanke Frau hat demnach schwarze, schulterlange Haare.

Neben einer goldfarbenen Kette mit auffälligen Anhängern als Halsschmuck sieht die Polizei zudem zwei Tattoos als wichtige Identifizierungsmerkmale. Auf dem rechten Oberarm hat die Frau demnach ein Tattoo mit den Buchstaben "KIRA". Von einem weiteren Tattoo auf dem linken Unterarm haben die Ermittler zudem ein Foto veröffentlicht. Laut Polizei zeigt es die Buchstaben "SANYI", möglicherweise könnte der letzte Buchstabe ein anderer sein, hieß es. Laut ersten Hinweisen könnte es sich möglicherweise um ungarische Wörter handeln - und in der Folge die Tote aus Ungarn kommen oder Beziehungen zu dem Land haben. Wer Angaben zu der Frau machen oder Hinweise zum Kind geben kann, wird gebeten, sofort die Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 99 90 zu kontaktieren.

Polizei: Frau klemmte sich Hals im Schachtbereich ein

Laut Angaben der Ermittler hatte die Frau am Sonntag versucht, auf einem Supermarkt-Parkplatz in die Luke eines Altkleidercontainers zu klettern. Dabei habe sich ihr Hals im Schachtbereich verklemmt, wodurch die Frau bewusstlos wurde. Eine Passantin hatte sie am Sonntag entdeckt. Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei konnte bei der Leiche keinen Personalausweis oder ähnliche Dokumente finden.

Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Der Altkleidercontainer wurde sichergestellt und soll nun weiter untersucht werden, hieß es.

