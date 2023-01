Stand: 21.01.2023 08:32 Uhr Frau stirbt bei Hausbrand im Landkreis Holzminden

Bei einem Brand in Eschershausen (Landkreis Holzminden) ist eine 86-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Nachbar den Rauch in dem Zweifamilienhaus in der Nacht zu Sonnabend bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Eine 63-jährige Frau rettete sich über den Balkon im ersten Obergeschoss ins Freie. Sie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person. Vermutlich handelt es sich dabei um die Mutter der anderen Frau. Weitere Bewohner waren offenbar nicht in dem Haus. Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 150.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.01.2023 | 09:00 Uhr