Frau mit Armbrust an Salzgittersee angeschossen

Stand: 21.07.2024 12:45 Uhr

Der Bolzen einer Armbrust hat eine 44-Jährige am Samstagabend am Salzgittersee am Bein verletzt. Die Polizei verdächtigt drei Männer im Alter von 33, 34 und 48 Jahren.