Stand: 22.02.2023 08:56 Uhr Frau in Göttingen attackiert: Polizei sucht Zeugen

Nach einem offenbar sexuell motivierten Angriff auf eine Frau in Göttingen sucht die Polizei nach Zeugen. Einsatzkräfte haben am Dienstag Flyer nahe des Tatortes im Stadtteil Geismar verteilt. Am Montagnachmittag soll dort ein Mann eine junge Frau unvermittelt angegriffen und sexuell bedrängt haben. Die Frau habe laut geschrien und sich gewehrt, bis der Unbekannte von ihr abließ, so eine Polizeisprecherin. Die Göttingerin sei leicht verletzt worden. Der unmittelbare Tatort befinde sich auf einem Gartengrundstück in der Nähe eines Spielplatzes, eines Pflegeheimes und mehrerer Wohnhäuser. Nach Angaben des Opfers ist der Täter zwischen 30 und 35 Jahre alt, muskulös, hat eine sportliche Figur und einen schwarzen Vollbart sowie schwarzes, kurzes Haar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.02.2023 | 07:30 Uhr