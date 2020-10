Stand: 13.10.2020 11:27 Uhr Frau gibt sich als Corona-Beraterin aus und stiehlt Bargeld

Eine unbekannte Frau hat sich bei einer Seniorin in Celle als Stadtmitarbeiterin ausgegeben und so Bargeld erbeutet. Nach Angaben der Polizei hatte die Trickdiebin bei der alleinlebenden 89-Jährigen geklingelt und ihr angeboten, sie in Sachen Corona zu beraten. Beim Betreten der Wohnung kam offenbar noch eine weitere Person mit hinein. Die angebliche Mitarbeiterin der Stadt verwickelte die Frau in ein Gespräch, ihr Komplize stahl in der Zwischenzeit eine fünfstellige Summe Bargeld. Die Tat ereignete sich bereits Ende September, wurde aber jetzt erst angezeigt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Polizei warnt eindringlich davor, fremde Menschen in die Wohnung zu lassen.

