Stand: 19.02.2024 22:00 Uhr Frau gerät mit Arm in Maschine und wird schwer verletzt

In Braunschweig ist am Montagabend eine Frau bei ihrer Arbeit in einem Industriebetrieb mit ihrem Arm in eine Maschine geraten und schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten zwei gegenläufige Walzen den Arm in das Gerät gezogen. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, klagte die Frau über starke Schmerzen, war jedoch ansprechbar. Die Feuerwehrleute mussten nach eigenen Angaben eine Walze aus dem Gerät entfernen, um den Arm zu befreien. Anschließend wurde die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr wurden etliche Augenzeugen sowie die Angehörigen der Frau von Notfallseelsorgern betreut.

