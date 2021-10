Stand: 15.10.2021 09:15 Uhr Frau flüchtet vor der Polizei und verunglückt schwer

In der Nacht zu Freitag ist ein Pkw nach einer Verfolgungsfahrt mit Polizeiautos auf der Autobahn 14 bei Magdeburg verunglückt. Zwei Personen, darunter die Fahrerin, wurden schwer verletzt. Sie hatte sich auf der Autobahn 2 im Bereich des Parkplatzes Uhry Süd bei Königslutter einer Kontrolle entzogen und war davon gerast. Die Flucht der Frau führte laut Polizei über die A2, einige Bundes- und Landesstraßen, auf die A14 Richtung Magdeburger Kreuz. Kurz vor dem Autobahnkreuz stieß der Wagen mit vorausfahrenden Fahrzeugen zusammen. Ermittler leisteten Erste Hilfe an der Unfallstelle. Während der Rettungsmaßnahmen wurde die A14 in Richtung Kreuz Magdeburg voll gesperrt. Unterstützt wurden die niedersächsischen Beamtinnen und Beamten durch die Polizei Magdeburg.

