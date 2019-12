Stand: 30.12.2019 20:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Frau entdeckt Leiche beim Entrümpeln

Eine Frau hat bei Aufräumarbeiten im Keller eines Reihenhauses in Langelsheim (Landkreis Goslar) eine Leiche entdeckt. Das berichtet die "Goslarsche Zeitung". Bei dem Toten soll es sich demnach um einen älteren Mann handeln, der in dem Haus zusammen mit einem 61-Jährigen wohnte. Dieser war im März gestorben. "Die Ermittlungen sollen nun ergeben, ob der Mann eines natürlichen oder unnatürlichen Todes gestorben ist", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig der Zeitung. Todeszeitpunkt und Todesursache seien noch unklar.

Leiche lag in offenem Fass

Nach Einschätzung der Ermittler soll die Leiche bereits seit mehreren Jahren in dem Keller gelegen haben. Der Leichnam wurde laut Zeitungsbericht bereits am 9. Dezember von der Stieftochter des 61-Jährigen gefunden. Die Frau habe den Toten beim Entrümpeln in einem offenen Fass aus Kunststoff entdeckt, hieß es. Mithilfe eines DNA-Abgleichs habe nachgewiesen werden können, dass es sich um den ehemaligen Mitbewohner handele. Die Ermittler hatten dazu Kontakt mit den Kindern des Verstorbenen aufgenommen, die nicht mehr in der Region leben und auch keinen Kontakt mehr zu ihm hatten. Eine Vermisstenanzeige lag der Polizei laut Bericht nicht vor. Die Staatsanwaltschaft war am Montag zunächst nicht zu erreichen.

