Frau durch Sprengarbeiten im Gipstagebau verletzt

Bei einer Sprengung im Gipstagebau in Osterode am Harz (Landkreis Göttingen) ist eine Frau am Montag verletzt worden. Ein rund zehn Zentimeter großer Stein hatte im benachbarten Bürogebäude die Wand und ein Fenster beschädigt, wie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) mitteilte. Eine Mitarbeiterin wurde dabei von Glassplittern und Bruchstücken des Steins getroffen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Landesamt hat vorerst weitere Sprengarbeiten dort untersagt.

