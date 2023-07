Stand: 19.07.2023 15:15 Uhr Frau aus Braunschweig vermisst: Polizei sucht Jana Britt S.

Jana Britt S. ist am 15. Juli von ihrem Bruder als vermisst gemeldet worden. Die 50-Jährige ist laut Polizei psychisch krank. Eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. Die Gesuchte ist etwa 1,70 groß und hat blonde, mittellange Haare. Zu ihrer zuletzt getragenen Kleidung können keine Angaben gemacht werden. Jana Britt S. habe sich in der Vergangenheit öfter auf Reisen begeben, sich jedoch immer bei Familie oder Freuden gemeldet. Das sei diesmal ausgeblieben. Zuletzt hatte die Vermisste am 9. Juli Kontakt zu einer Freundin. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon (0531) 476 2516 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.07.2023 | 06:30 Uhr