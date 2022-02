Stand: 25.02.2022 10:43 Uhr Frachter mit VW-Autos brennt nicht mehr

Das Feuer auf dem Frachter, der rund 4.000 Autos von Volkswagen geladen hat, ist erloschen. Fünf Bergungsexperten seien erstmals auf das Schiff gegangen, teilten die Behörden in Portugal mit. Der Autofrachter treibt seit Tagen führerlos auf dem Atlantik südlich der Azoren. Das 200 Meter lange Schiff war auf dem Weg von Emden in die USA, als das Feuer ausbrach. Die Ursache ist noch immer unbekannt. 22 Menschen an Bord wurden von der portugiesischen Luftwaffe in Sicherheit gebracht.

