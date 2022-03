Frachter mit Tausenden VW-Autos im Atlantik gesunken Stand: 01.03.2022 17:48 Uhr Der Mitte Februar in Brand geratene Frachter "Felicity Ace" mit knapp 4.000 Autos der VW-Gruppe ist im Atlantik gesunken. Das bestätigten die portugiesische Marine und Volkswagen.

Das 200 Meter lange Schiff sei beim Abschleppen in rauer See untergegangen. Man könne nun nichts mehr für die Ladung tun, so ein VW-Sprecher. Der Schaden sei über eine Versicherung abgedeckt. Der Frachter war auf dem Weg von Emden in die USA, als das Feuer am 16. Februar in Höhe der Azoren aus noch unbekannter Ursache ausbrach und das Schiff Schlagseite bekam. Die 22-Mann-Besatzung wurde gerettet. Anschließend trieb die "Felicity Ace" im Atlantik. Am Donnerstag vergangener Woche war das Feuer nach Angaben eines niederländischen Bergungsunternehmens von allein verloschen.

Offenbar viele E-Autos an Bord

Etwa 4.000 Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe sollen an Bord gewesen sein. Sprecher der Konzerntöchter sagten, dass der Frachter sowohl Fahrzeuge der Marke Audi als auch 1.100 Porsche sowie Autos weiterer VW-Marken geladen hatte. Die meisten Autos, die für den US-Markt bestimmt waren, wurden durch das Feuer zerstört oder schwer beschädigt. Laut dem Hafenkapitän von Porto da Horta auf der Azoren-Insel Faial soll es sich bei vielen der geladenen Autos um E-Modelle handeln. Welche Auswirkungen der Brand und das Sinken des Schiffes auf die Umwelt hat, war zunächst nicht bekannt.

