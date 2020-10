Stand: 20.10.2020 17:15 Uhr Forschung in Göttingen: Nanosensoren sollen Corona erkennen

Wissenschaftler der Georg-August-Universität Göttingen wollen einen neuen Corona-Schnelltest entwickeln. Dabei sollen Nanosensoren in einem Abstrichtupfer das Virus optisch erkennen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Dann sollen sie nach Angaben der Forscher sofort anzeigen, ob das Virus vorhanden ist und wie infektiös es ist. Dazu werden die Nanosensoren aus Materialien aufgebaut, die in einem für Menschen nicht sichtbaren Bereich des Lichtes leuchten. Diese Materialien werden chemisch so verändert, dass sie Virus-Bausteine erkennen und unterscheiden können. Sobald das Virus auftaucht, verändern sie ihr optisches Signal. Dadurch könnte ein schneller Nachweis möglich sein - mit nur einem kleinen Lesegerät, unkompliziert und vor Ort, sagen die Projektleiter.

Corona in Niedersachsen: Land kämpft gegen steigende Zahlen Immer mehr Landkreise in Niedersachsen gelten als Corona-Risikogebiet. Die Folge sind erhebliche Einschränkungen.

