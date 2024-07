Stand: 30.07.2024 14:56 Uhr Forscherinnen untersuchen Folgen der Pandemie für Lehrkräfte

Lena Schwerdt und Sarah Herbst vom Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) haben untersucht, wie sich die Corona-Pandemie auf die Arbeit von Lehrkräften ausgewirkt hat. In ihren Befunden stellen sie fest, dass die Pandemie die Digitalisierung an Schulen beschleunigt hat. Für ihre Untersuchung haben die Forscherinnen sieben Lehrkräfte aus verschiedenen Schulformen befragt. Laut Schwerdt und Herbst gaben diese an, dass der digitale Austausch mit den Schülerinnen und Schülern einerseits die Arbeit erleichtere. Er führe allerdings auch zu neuen Belastungen. Außerdem sei spürbar, dass sich das soziale Verhalten der Schülerinnen und Schüler verändert habe. "Hieraus ergeben sich neue Anforderungen an die pädagogische Arbeit", so Schwerdt weiter. Die Forscherinnen wollen nun weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt untersuchen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus