Stand: 05.09.2016 17:16 Uhr Forscher vermuten wertvolle Metalle in alten Stollen

Jahrhundertelang hat der Mensch dem Harz seine wertvollen Schätze wie Silber, Blei und Kupfer entrissen. Im Rammelsberg bei Goslar wurde mehr als 1.000 Jahre Bergbau betrieben, um an die Rohstoffe zu kommen. Bis es sich nicht lohnte, die Stollen immer tiefer in das Gestein zu treiben. Die Gründe dafür waren zum einen, dass die Lagerstätten als erschöpft galten und zum anderen, dass sich der Abbau nicht lohnte, weil andere Länder die Metalle wesentlich günstiger aus ihren Bergwerken gewinnen konnten und so den Weltmarktpreis drückten. Doch mittlerweile hat sich das geändert. Die Preise für Metalle wie Gold steigen scheinbar unaufhörlich. Grund genug also, die alten Bergwerke zu reaktivieren?

VIDEO: "Rammelsberg war wesentliche Indium-Lagerstätte" (2 Min)

Seltene Metalle im Abraum

Forscher vermuten, dass in den stillgelegten Bergwerken und deren Abraumhalden noch große Mengen wertvoller Metalle lagern. Die intensivierte Suche nach diesen Rohstoffen und deren Aufbereitung seien ein wesentlicher Bestandteil des neuen Masterplanes zu strategischen Entwicklung der Technischen Universität Clausthal, teilte ein Hochschul-Sprecher am Montag mit. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie auf Gold, Silber, Blei und Kupfer, vor allem aber auf seltene Metalle wie Gallium, Germanium oder Indium stoßen, die zur Herstellung von Hochtechnologieprodukten wie Photovoltaik-Anlagen benötigt werden.

TU will Rohstoffe aufspüren

"Wir wollen neue Methoden zum Aufspüren und zum Aufbereiten der Metalle entwickeln", sagte TU-Professor Daniel Goldmann. Dabei arbeite die TU mit der in Hannover ansässigen Bundesanstalt für Geowissenschaften zusammen. In Bergwerk "Lautenthals Glück" im Landkreis Goslar habe die Suche nach seltenen Metallen bereits begonnen. "Im historischen Bergbau hat niemand nach diesen Rohstoffen gesucht", sagte Goldmann. "Deshalb gehen wir noch einmal an solche stillgelegten primären Lagerstätten ran."

Verborgene Schätze im Abraum

Goldmann vermutet auch in anderen ehemaligen Bergbaurevieren etwa in Bad Grund (Landkreis Osterode) und im Mansfelder Land im Ostharz noch "erhebliche Mengen an Rohstoffen". Da die Gruben teils unter Wasser stünden, könnten die Suche und die Hebung der Schätze aber beschwerlich werden. Vielversprechender könnte sich die Suche allerdings oberirdisch gestalten. In den Abraumhalden könnten noch reichlich Metalle schlummern. Bereits begonnen hat die Untersuchung der sogenannten Bergeteiche des Rammelsberges bei Goslar.

Hochschule bereitet Projekt in Brasilien vor

Dort lagern laut Professor Goldmann rund sieben Millionen Tonnen Material. Das seien die metallhaltigen Reste der Erzaufbereitung. Der Forscher vermutet, dass in dem Sediment Metall im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro zu finden ist. Um die Metalle zu orten, zu bergen und später aufzuarbeiten und zu nutzen, hat sich die TU Clausthal mit Firmen und Instituten der Region zu einem Verbund zusammengeschlossen. In den kommenden Jahren wollen die Wissenschaftler ihre Suche auf den gesamten Harz ausweiten. "Wir wollen gucken, was drin ist und unter welchen Bedingungen wir es rausholen könnten." Im Übrigen seien die TU-Forscher nicht nur im Harz aktiv, sagte Goldmann. "Wir bereiten erste vergleichbare Projekte gerade auch auf Bergbauhalden in Brasilien vor."

Land unterstützt Masterplan

Unterstützt wird die Umsetzung des Masterplans mit fünf Millionen Euro vom Land Niedersachsen. Mit dem Masterplan bündele die TU ihre Stärken in der Forschung, sagte Niedersachsens Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne). Damit habe sie die Chance, "in gesellschafts-relevanten Zukunftsfeldern ganz vorn mitzuspielen".

Weitere Informationen Der Schatz im Bergeteich: Probebohrungen laufen Mithilfe von Probebohrungen wollen Forscher der TU Clausthal prüfen, wo genau in Harzer Bergeteichen wertvolle Metallschlämme abgekippt wurden. Es geht um einen Millionenschatz. (28.11.2015) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.09.2016 | 16:30 Uhr