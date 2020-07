Stand: 29.07.2020 15:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Forscher untersuchen Johannesstollen im Harz

Bei der Sanierung des Schachts Silberkrone sind Bergbauexperten kürzlich im Harz auf einen historischen Stollen gestoßen. Die Entdeckung des Johannesstollen in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) gilt als Sensation. Wie das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege am Mittwoch mitteilte, ist der aus dem 16. Jahrhundert stammende Stollen in einem sehr guten Zustand. Er ist den Angaben zufolge durchschnittlich 1,40 Meter hoch und 50 Zentimeter breit. Bis zum Ende des Jahres soll der Stollen gründlich untersucht werden.

3D-Modell für die Nachwelt

Für interessierte Besucher soll der Stollen zumindest virtuell erhalten werden. "Wir erstellen sehr viele Fotos aus verschiedenen Richtungen und ein Algorithmus errechnet uns daraus ein 3D-Modell", sagte Katharina Malek vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege. Um in dem Stollen forschen zu können, muss er verändert werden. Eine Spezialfirma macht ihn etwas größer, damit zum Beispiel im Notfall eine verletzte Person geborgen werden kann. Außerdem werden Gleise verlegt, um Material abzutransportieren.

Videos 02:41 Hallo Niedersachsen Harzer Kulturwinter: Geschichte erleben im Bergwerk Hallo Niedersachsen Der Harzer Kulturwinter lockt mit allerlei Veranstaltungen die Besucher. Reporter Tino Nowitzki hat sich im Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld umgeschaut. Video (02:41 min)

Erforschung des Stollens kostet eine Million Euro

Der Johannesstollen war schon länger in der Nähe des Schachts Silberkrone vermutet worden. Der genaue Ort war allerdings unbekannt. Alte Hölzer könnten nun möglicherweise genaue Auskunft darüber geben, zu welcher Zeit Menschen dort unterwegs waren, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie. Nach Abschluss der Untersuchungen soll der Stollen wieder verfüllt werden. Die Arbeiten kosten insgesamt rund eine Million Euro.

Weitere Informationen Bergbau-Geschichte am Rammelsberg erleben Jahrhundertelang förderten Menschen am Rammelsberg im Harz Erze. Die historischen Anlagen und Gruben bei Goslar gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe und stehen Besuchern offen. mehr Spannende Besuche unter Tage Erze, Silber und Salz: Bodenschätze und Bergbau haben den Harz über Jahrhunderte geprägt. Heute geben Schaubergwerke einen Einblick in die damalige Arbeitswelt der Bergleute. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.07.2020 | 17:00 Uhr