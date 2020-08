Stand: 17.08.2020 08:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Forscher finden römisches Gräberfeld in Einbeck

Archäologen haben in Einbeck (Landkreis Northeim) ein Gräberfeld aus der römischen Kaiserzeit entdeckt. Die 19 Urnen des Gräberfeldes sind Angaben der Stadt Einbeck in erstaunlich gutem Zustand. Sie seien etwa 1.800 Jahre alt, hieß es. Zudem bargen die Forscher weitere Relikte aus anderen Epochen, darunter sogar Funde aus der Steinzeit. Einige Tonscherben habe man auf etwa 3.800 Jahre vor Christi Geburt datieren können, so die Stadt. Die Archäologen arbeiten noch bis zum Ende des Monats in Einbeck, dann sollen auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei Wohnhäuser gebaut werden.

