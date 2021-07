Stand: 30.07.2021 11:10 Uhr Forscher der TU Braunschweig tüfteln bereits am 6G-Internet

Der Mobilfunk-Standard 5G ist bundesweit gerade erst auf dem Vormarsch - Forscher der TU Braunschweig arbeiten aber jetzt schon am Nachfolger 6G. Der soll hundertmal schneller, energieeffizienter und stabiler sein als sein Vorgänger. Die Braunschweiger Wissenschaftler beteiligen sich an einem bundesweiten Forschungsprojekt, in dem die Schlüsseltechnologien entwickelt und erprobt werden sollen. Die TU bekommt dafür 4,5 Millionen Euro vom Bund. Der Start für 6G ist aber frühestens 2030.

