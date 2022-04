Stand: 07.04.2022 14:46 Uhr Formel 1-Pläne: Fährt Volkswagen ab 2026 um WM-Punkte?

Zur Stunde tagt der VW-Aufsichtsrat in einer Videokonferenz. Ein Thema ist der Einstieg des Konzerns in die Formel 1. 2026 will Volkswagen Gerüchten zufolge in der Königsklasse mitfahren. Offen ist bislang, ob die VW-Töchter Porsche und Audi gemeinsam einem Motor entwickeln, oder ob sich die beiden Marken eigene Partner suchen. Im Gespräch sollen die Formel1-Ställe McLaren und Williams sein. Bei Porsche sollen Pläne für Motoren in der Schublade liegen, die mit E-Antrieb und künstlichem Kraftstoff laufen.

