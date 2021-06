Stand: 15.06.2021 08:20 Uhr Flughafen Braunschweig überwacht bald Flugplatz Emden mit

Am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg entsteht ein neues Kontrollzentrum. Von dort aus soll künftig der Betrieb am Flugplatz im etwa 300 Kilometer entfernten Emden überwacht und gesteuert werden. Kameras übertragen das Geschehen. Das Land Niedersachsen beteiligt sich daran mit fünf Millionen Euro. Ein solches Kontrollzentrum gibt es bisher schon in Leipzig. Von dort werden die Flughäfen in Saarbrücken, Erfurt und Dresden überwacht.

