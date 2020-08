Stand: 29.08.2018 13:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Flaschenpost" von 1930 entdeckt - in Goslar

In Goslar haben Handwerker bei Kontrollarbeiten an der Domvorhalle eine "Flaschenpost" aus dem Jahr 1930 entdeckt. Vermutlich haben Dachdecker die Nachricht hinterlassen. Und was steht in dieser Zeitkapsel? Betrachtungen zur damaligen Zeit, teilte die Stadt mit. Mehr verrät sie nicht - und hält die Spannung hoch. Bis Montag kommender Woche. Dann sollen die Flasche vorgestellt und der Inhalt bekanntgegeben werden. Auf ein paar Tage mehr oder weniger kommt es nach 88 Jahren auch nicht mehr an.

Das Original der Flaschenpost soll archiviert werden. Am Fundort werde stattdessen eine andere Flasche mit einer Kopie hinterlassen, sagte eine Sprecherin.

