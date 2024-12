Filmreifer Überfall: Unbekannte prügeln unvermittelt auf Trio ein

Stand: 08.12.2024 14:37 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag an einer Tankstelle in Salzgitter auf drei Männer eingeschlagen. Dabei wurden zwei der angegriffenen Männer leicht verletzt. Das Motiv ist völlig unklar.