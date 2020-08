Stand: 28.08.2020 08:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Feuerwehr rettet verletzten Arbeiter aus Baugrube

Die Feuerwehr in Braunschweig hat einen schwer verletzten Arbeiter aus einer sechs Meter tiefen Baugrube gerettet. Ihren Angaben zufolge war ein Arm des Mannes am Donnerstagnachmittag einklemmt worden, als auf der Baustelle am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd mithilfe eines Krans schwere Betonrohre verlegt wurden. Kollegen leisteten Erste Hilfe und verhinderten, dass der Mann zu viel Blut verlor. Die Feuerwehr holte ihn mit einer speziellen Trage und einer Drehleiter aus der Grube. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die A39 in Richtung Wolfsburg war während des Rettungseinsatzes gesperrt.

