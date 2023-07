Stand: 25.07.2023 14:31 Uhr Feuerwehr rettet Kuh aus Schlammloch

Im Hasental in Hohegeiß, einem Bergort bei Braunlage im Harz, hat die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagabend eine Kuh befreit, die in einem Schlammloch feststeckte. Das Tier habe sich nicht aus eigener Kraft nicht aus dem Morast befreien können, berichtet die "Goslarsche Zeitung". Die Kuh hatte aus bislang ungeklärter Ursache gegen 18 Uhr den Zaun einer Weide auf den Bergwiesen im Hasetal durchbrochen und war dann einen Meter tief im Schlamm versunken. Es habe drei Stunden gedauert, bis die Kuh befreit war, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Blatt. Seinen Angaben nach umwickelten die zwölf Einsatzkräfte die Kuh "im hinteren Bereich mit einem B-Schlauch" und zogen sie anschließend "langsam und vorsichtig" per Seilwinde aus dem Schlammloch. Mit einem Seil sorgten die Feuerwehrleute zudem dafür, dass das Tier während des Einsatzes seinen Kopf über dem Schlamm hielt. Nach Angaben des Landwirts, dem die Kuh gehört, geht es dem Tier inzwischen wieder gut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.07.2023 | 15:00 Uhr