Feuerwehr rettet Hund aus sechseinhalb Meter tiefem Erdloch

Auf einem Feld bei Braunschweig ist am Freitag ein Hund in ein mehr als sechs Meter tiefes Erdloch gefallen. Die von der Besitzerin alarmierte Feuerwehr musste nach eigenen Angaben zunächst einen Luftschlauch herunterlassen, um das Tier mit Sauerstoff zu versorgen. Dann grub ein Bagger neben das nur 30 Zentimeter breite Loch, in dem der Hund verschwunden war, ein weiteres, um zu dem Collie-Mischling zu gelangen. Den Angaben zufolge war das aber zunächst nicht erfolgreich, weil Sand nachrutschte. Schließlich konnte das Loch mit einem Abwasser-Rohr stabilisiert und der Hund nach fünf Stunden gerettet werden. Das Tier sei wohlauf an die überglückliche Besitzerin übergeben worden, hieß es. Warum auf dem Feld zwischen Klein Gleidingen und Timmerlah ein sechseinhalb Meter tiefes Loch war, ist unklar.

