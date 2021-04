Stand: 26.04.2021 11:22 Uhr Feuerwehr-Großeinsatz nach Brand in Asylunterkunft

Ein Brand in einer Asylunterkunft im Kreis Peine hat einen Großeinsatz ausgelöst. Laut Polizei waren zeitweise mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Brand war am Sonntag im ersten Stock des Gebäudes in der Gemeinde Ilsede im Ortsteil Groß Lafferde ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Heute soll die Suche nach der Ursache für das Feuer beginnen. Brand-Ermittler wollen sich vor Ort einen ersten Eindruck verschaffen, sagte ein Sprecher. Hinweise darauf, dass jemand den Brand vorsätzlich gelegt haben könnte, gibt es laut Polizei bislang nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.04.2021 | 13:30 Uhr