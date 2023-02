Stand: 18.02.2023 11:49 Uhr Feuer zerstört Wohnanlage in Göttingen - drei Verletzte

Durch ein Feuer in einer Wohnanlage in Göttingen sind drei Menschen verletzt worden. Der Brand war laut Angaben der Feuerwehr aus unbekannter Ursache in der Nacht zu Samstag auf dem Holtenser Berg ausgebrochen. Eine Wohnung im Erdgeschoss sowie der Dachstuhl standen demnach in Vollbrand. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

