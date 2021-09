Stand: 16.09.2021 08:18 Uhr Feuer in Wasbüttel war Brandstiftung: Polizei sucht Zeugen

Ein Feuer in einer Scheune in Wasbüttel (Landkreis Gifhorn) ist offenbar absichtlich gelegt worden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Bei dem Brand in der Nacht zu Mittwoch hatten die Flammen bereits auf eine angrenzende Tannenschonung und ein Wohnmobil übergriffen. Rund 90 Feuerwehrleute schafften es, ein benachbartes Wohnhaus zu retten. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen Mitternacht möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegen.

