Stand: 25.12.2024 09:53 Uhr Feuer in Uslar: Doppelhaus nach Brand an Heiligabend unbewohnbar

In Uslar (Landkreis Northeim) ist an Heiligabend ein Doppelhaus in Flammen aufgegangen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich laut Polizei unverletzt ins Freie retten, mussten aber zu Verwandten umziehen. Das Gebäude sei derzeit nicht bewohnbar, so ein Polizeisprecher. Der Brand war aus bisher ungeklärter Ursache am späten Nachmittag ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Doppelhaus laut Polizei in Flammen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz und hatten das Feuer nach rund eineinhalb Stunden vollständig gelöscht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 300.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.12.2024 | 07:00 Uhr