Stand: 16.12.2022 11:48 Uhr Feuer in Schule in Weyhausen - Unterricht fällt aus

In Weyhausen im Landkreis Gifhorn hat in der Nacht zu Freitag die Fassade der Grund- und Oberschule gebrannt. Weil viel Rauch in das Gebäude gezogen war, fand am Freitag kein Unterricht statt. Auch die Mensa ist betroffen, die die Kindertagesstätten der Gemeinde mit Essen beliefert. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. In der kommenden Woche soll der Unterricht zunächst in anderen öffentlichen Gebäuden fortgesetzt worden, sagte eine Sprecherin der Gemeinde - unter anderem im Dorfgemeinschaftshaus Weyhausen und in einem Seniorenzentrum.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.12.2022 | 14:30 Uhr