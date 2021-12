Stand: 17.12.2021 21:33 Uhr Feuer in Northeimer Fachwerkhaus: 300.000 Euro Schaden

Beim Brand eines mehrstöckigen Fachwerkhauses in der Innenstadt ist am Freitag hoher Sachschaden entstanden. Er wird auf mindestens 300.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Das Feuer war im ersten Obergeschoss des Hauses in der Northeimer Fußgängerzone ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen auf den Dachstuhl und angrenzende Gebäude ausbreiteten. Die Wohnungen in dem Gebäude sind vorerst nicht nutzbar. Die Brandursache ist noch unklar.

