Stand: 19.12.2022 12:36 Uhr Feuer in Holzminden: Glatteis erschwert Löscharbeiten

Bei einem Brand in der Innenstadt von Holzminden hatte die Feuerwehr am Morgen Probleme mit Glatteis bei den Löscharbeiten. Die Kollegen hätten Schwierigkeiten gehabt, zum Einsatzort zu kommen, sagte Stadtbrandmeister Manfred Stahlmann dem NDR in Niedersachsen. Vor Ort sei es zunächst wegen Glatteis nicht möglich gewesen an den Brandort zu Fuß heranzutreten. Die Stadt habe dann aber sofort gestreut. Danach hätten die Löscharbeiten vernünftig durchgeführt werden können, so der Stadtbrandmeister. Am frühen Morgen war aus ungeklärten Gründen ein leerstehendes, unbewohntes Fachwerkhaus in der Innenstadt von Holzminden in Brand geraten. 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Holzminden, Bevern und Höxter (NRW) waren im Einsatz. Nach Angaben der Polizei muss das Haus heute abgerissen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.12.2022 | 13:30 Uhr