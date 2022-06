Stand: 10.06.2022 12:46 Uhr Feuer in Braunschweiger Bürgeramt

Im Amt für Bürgerangelegenheiten in Braunschweig hat es am Freitagvormittag gebrannt. Das meldete die Polizei. Das Feuer brach offenbar in der Küche des Amtes aus. Der Gebäudebereich wurde evakuiert, Menschen kamen den Angaben zufolge nicht zu Schaden. Über die Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt. Möglicherweise muss das Amt aufgrund des Brandes vorübergehend geschlossen werden.

