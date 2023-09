Stand: 06.09.2023 10:08 Uhr Feuer im Kreis Gifhorn: Sportheim in Flammen

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Feuer im Ahnsener Sportheim (Landkreis Gifhorn) ausgebrochen. Die Polizei geht nach Angaben eines Sprechers von Brandstiftung aus und hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Dachstuhl des Sportheims sei durch die Flammen zerstört worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 150.000 Euro. Während der Anfahrt stellte die Feuerwehr außerdem fest, dass ein Unbekannter auf der Ortsdurchfahrt in Ahnsen Gullydeckel entfernt hatte. In diesem Fall ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Erst vor drei Wochen hatte eine Holzbank vor dem Sportheim gebrannt. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen auf die Holzverkleidung des Gebäudes übergegriffen. Zudem hatte damals ein Unbekannter Gegenstände, unter anderem Leitpfosten und einen 35 Kilogramm schweren Stein, auf die Straße gelegt.

