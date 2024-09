Stand: 19.09.2024 09:46 Uhr Feuer in Hotel in Göttingen: Gast verhindert Schlimmeres

In einem Hotel in Göttingen ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Göttingen mitteilte, war der Brand beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aber bereits durch einen Gast gelöscht. Die Feuerwehr lobt den Einsatz des Mannes ausdrücklich: Durch sein besonnenes Handeln sei eine Ausbreitung des Feuers verhindert worden. Grund für den Brand war offenbar ein technischer Defekt eines Elektrokleingerätes. Das betroffene, stark verrauchte Zimmer ist aktuell nicht bewohnbar, der restliche Hotelbetrieb kann aber normal weitergeführt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen