Stand: 03.02.2025 12:48 Uhr Feuer auf Düna: Einsatzkräfte retten Menschen aus brennendem Haus

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Montag vier Personen aus einem brennenden Haus auf Düna bei Osterode (Landkreis Göttingen) befreit. Aus bislang unbekannter Ursache war in dem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen, mehrere Feuerwehren aus Osterode und Umgebung mussten der Stadtverwaltung zufolge ausrücken. Unter anderem mit Hilfe einer Drehleiter retteten die Einsatzkräfte die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem ersten Stock des Gebäudes. Schlussendlich habe ein Vollbrand zwar verhindert werden können, doch das Haus sei vorerst unbewohnbar, hieß es. Die vier Geretteten wurden nach Angaben der Stadt Osterode vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

