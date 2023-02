80. Geburtstag: Festakt für Ex-Ministerpräsident Glogowski Stand: 11.02.2023 14:19 Uhr Die Stadt Braunschweig hat zum 80. Geburtstag des ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Glogowski (SPD) einen Festakt ausgerichtet. Glogowski ist Ehrenbürger der Stadt.

Bei der Feier in der Dornse des Altstadtrathauses in Braunschweig sprachen neben Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und Sigmar Gabriel (alle SPD). Gabriel hatte 1999 das Amt als niedersächsischer Ministerpräsident von Glogowski übernommen. In seiner Festrede sagte Weil, Glogowski sei einer der bedeutendsten Innenminister des Landes gewesen. Als Ministerpräsident habe er Niedersachsen nach der Wiedervereinigung geprägt.

Glogowski ist seit 2008 Ehrenbürger von Braunschweig

Glogowski folgte 1998 auf Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) als niedersächsischer Ministerpräsident. Unter Schröder war er in Niedersachsen Innenminister und Stellvertreter des Regierungschefs. 1999 trat Glogowski zurück. Von 1976 und 1981 und von 1986 bis 1990 war er Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig. Seit 2008 ist der SPD-Politiker Ehrenbürger der Stadt. Zusammen mit dem ehemaligen Magdeburger Oberbürgermeister, Wilhelm Polte (SPD), gründete er 1987 die Städtepartnerschaft zwischen Braunschweig und Magdeburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD