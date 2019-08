Stand: 27.08.2019 07:30 Uhr

Von Porsche bis VW: Ein Leben für das Auto

Der frühere VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 82 Jahren. In einer Mitteilung schrieb seine Witwe Ursula Piëch, dass die Beisetzung im engsten Familienkreis stattfinden werde. Weiter heißt es dort: "Das Leben von Ferdinand Piëch war geprägt von seiner Leidenschaft für das Automobil und für die Arbeitnehmer." Er sei bis zuletzt ein begeisterter Ingenieur und Autoliebhaber gewesen. Piëch hinterlasse eine große Familie mit 13 Kindern und mehr als doppelt so vielen Enkelkindern.

Ein begeisterter Ingenieur und Autoliebhaber NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 27.08.2019 06:00 Uhr Autor/in: Kurtz, Wolfgang Am Sonntag ist Ferdinand Piëch im Alter von 82 Jahren gestorben. Als Ingenieur arbeitete er sich bei Audi und später bei Volkswagen an die Spitze. Ein Nachruf von Wolfgang Kurtz.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

2015 zieht sich Piëch zurück

Piëch wurde am 17. April 1937 in Wien geboren. Er war der Enkel des Käfer-Konstrukteurs Ferdinand Porsche. Später studierte er Maschinenbau und arbeitete in der Folge bei Porsche. Anschließend wechselte er zu Audi, wo er er bis zum Vorstandsvorsitzenden brachte. 1993 ging er nach Wolfsburg und prägte über viele Jahre die Geschicke des Volkswagen-Konzerns. Zunächst als Vorstandsvorsitzender von 1993 bis 2002. Anschließend saß er bis 2015 dem Aufsichtsrat vor - als maßgeblicher Protagonist der Familien Porsche und Piëch, der VW-Großaktionäre. Dabei galt Piëch als mächtiger Strippenzieher hinter den Kulissen. Der detailversessene Autoliebhaber lenkte das immer größer werdende VW-Imperium schließlich zusammen mit dem damaligen Konzernchef Martin Winterkorn mit strenger Hand, ehe er sich von seinem Lebenswerk entfremdete. Im Jahr 2015 sorgte er mit der Äußerung für Aufsehen, er sei "auf Distanz" zum damaligen Vorstandschef Martin Winterkorn - er verlor schließlich den Machtkampf und warf im Zorn hin. Winterkorn trat im Zusammenhang mit dem Bekanntwerden des Diesel-Skandals ebenfalls 2015 zurück.

Ferdinand Piëch - das Leben des VW-Patriarchen



































Piëch baut VW zu einem Weltkonzern aus

Kritiker sehen in der unter Piëch etablierten Führungskultur, die von Winterkorn übernommen wurde, einen Grund für den Dieselskandal, der die Existenz von Volkswagen vor fast vier Jahren in Gefahr brachte. Durch den von Piëch eingeführten Managementstil konnte nach Ansicht von Kritikern über viele Jahre ein System der Angst entstehen, in dem Ingenieure lieber manipulierten, als zugaben, dass Abgasgrenzwerte nicht eingehalten werden konnten. Er galt jedoch auch als begnadeter Ingenieur und hat das Wolfsburger Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist: ein weltumspannender Megakonzern. Wie er über die Konkurrenz dachte, zeigen folgende Sätze von ihm: "Immer wenn Krieg ist, sind am Ende weniger vorhanden und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein." Erst 2017 besiegelte Piëch mit dem Verkauf eines Großteils seiner Stammaktien seinen Ausstieg aus dem Volkswagen-Imperium.

Osterloh: Erfolgsgeschichte entscheidend geprägt

VW-Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh würdigte Piëch als "großen Manager und Ingenieur". "Volkswagen stünde ohne Ferdinand Piëch nicht da, wo wir jetzt stehen. Dafür schulden wir ihm unseren Dank und unsere Anerkennung", teilte Osterloh am Dienstag mit. Piëch habe "mit seiner Liebe zum Produkt, seiner strategischen Weitsicht und seinem feinen Gespür für die Weiterentwicklung unserer Marken (...) die Erfolgsgeschichte unseres Konzerns entscheidend geprägt." Zum 80. Geburtstag Piëchs an Ostern 2017 würdigte der Autokonzern selbst die Leistungen des ehemaligen Vorsitzenden: "Ferdinand Piëch hat das Automobil, unsere Industrie und den Volkswagen-Konzern in den vergangenen fünf Jahrzehnten maßgeblich geprägt." Sein Lebenswerk sei gekennzeichnet von mutigem Unternehmertum und technologischer Innovationskraft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.08.2019 | 07:00 Uhr