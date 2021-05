Feiernde Menschenmassen beschäftigen Polizei am Wochenende Stand: 31.05.2021 12:04 Uhr Angesichts steigender Temperaturen und sinkender Inzidenzzahlen haben sich am Wochenende viele Menschen in Niedersachsen draußen getroffen. Manche Feiern arteten allerdings aus - wie in Göttingen.

"Wir sind fast geschockt, von dem was sich am Wochenende in der Göttinger Innenstadt abgespielt hat", sagte Polizeisprecherin Jasmin Kaatz dem NDR in Niedersachsen. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hätten sich 500 Menschen auf dem Wilhelmsplatz versammelt. In der Nacht darauf seien es noch einmal 400 gewesen. Die zumeist jungen Menschen hätten getrunken, gefeiert und laut Musik gehört - und sich dabei nicht an Abstands- und Maskenpflicht gehalten, so Kaatz.

700 Gefährder-Ansprachen in Göttingen

Fast 700 Mal mussten die Polizisten die feiernden Menschen auf die Regel-Verstöße ansprechen. Mit steigendem Alkoholpegel bei den Feiernden sei auch die Aggressivität bei vielen angestiegen. Die Polizei in Göttingen sprach 340 Platzverweise aus und leitete 100 Verfahren ein.

Leer: Polizei löst Feier auf Ernst-Reuters-Platz auf

Auch in anderen Städten in Niedersachsen musste die Polizei feiernde Menschen-Ansammlungen auflösen. Im ostfriesischen Leer versammelten sich am Sonnabend Gruppen von insgesamt rund 100 Menschen auf dem Ernst-Reuter-Platz, die dort Alkohol tranken. Laut Polizei hielten sie weder Mindestabstände ein, noch trugen sie Mund-Nasen-Bedeckungen. Erst mit Verstärkung gelang es der Polizei, das Treffen der überwiegend jungen Menschen aufzulösen.

Platzverweise und Verfahren in Hannover

Auch in Hannover stellte die Polizei diverse Verstöße bei Schwerpunkt-Kontrollen am Maschsee und im Stadtteil Linden-Nord fest, wo sich an den Wochenenden viele junge Menschen treffen. Am Maschsee kontrollierten die Beamten vor allem die Autoposer-Szene und führten rund 100 Gefährder-Ansprachen durch. Dabei stellten sie zudem 19 Verstöße gegen die Corona-Regeln fest. In Linden-Nord kam es zu 300 Gefährderansprachen, 100 Platzverweisen und rund 40 Verfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Illegale Party in Unternehmens-Gebäude in Dinklage

In Dinklage (Landkreis Vechta) löste die Polizei am Samstagabend eine illegale Party im Gebäude eines Unternehmens auf. Vor Ort trafen die Beamten auf 29, zum Teil alkoholisierte Personen, die weder Mund-Nasen-Bedeckungen trugen, noch den Mindestabstand zueinander einhielten. Die Polizei leitete gegen alle Anwesenden Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

