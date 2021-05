Stand: 31.05.2021 08:49 Uhr Feiernde Massen in Göttingen: Polizei ahndet Verstöße

Die Polizei hat am Wochenende zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln geahndet. In Göttingen waren mehrere Hundert Menschen auf dem Wilhelmsplatz zum Feiern zusammengekommen. Viele hätten dabei keine Maske getragen oder die Abstände nicht eingehalten, so die Polizei. In Hannover lösten die Beamten unter anderem am Maschsee mehrfach Gruppen auf. Ähnliche Verstöße gab es auch in Leer. In Dinklage im Landkreis Vechta löste die Polizei eine illegale Corona-Party mit 29 Teilnehmenden auf.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.05.2021 | 08:30 Uhr