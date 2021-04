Stand: 21.04.2021 13:23 Uhr Fast täglich Katalysator-Diebstahl im Landkreis Northeim

Im Landkreis Northeim stehlen Diebe derzeit fast täglich irgendwo Katalysatoren aus Autos. In jedem Katalysator befinden sich die Edelmetalle Platin, Palladium und Rhodium. Die Preise dieser Rohstoffe sind in jüngster Zeit deutlich gestiegen, deshalb steigt jetzt offenbar auch die Zahl der Diebstähle. Videoaufnahmen würden zeigen, dass die Täter innerhalb von weniger als einer Minute einen Katalysator heraustrennen können, berichtet die Polizei in Northeim.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.04.2021 | 09:30 Uhr