Stand: 08.08.2024 10:32 Uhr Falsche Polizisten erbeuten mehr als 10.000 Euro

Angebliche Polizisten haben bei einer vorgetäuschten Verkehrskontrolle am Mittwochabend erneut Bargeld erbeutet. Die Polizei Braunschweig berichtet von 10.000 Euro Beute. Dafür hatte am Autobahnkreuz Wolfsburg ein Auto ein anderes Fahrzeug auf den Seitenstreifen gelotst. Der Beifahrer zeigte dabei einen Gegenstand mit der Aufschrift "Polizei" vor. Der falsche Polizeibeamte verlangte von den acht Insassen Ausweise, Papiere, Bauchtaschen und den Fahrzeugschlüssel. Den Schlüssel warf der Mann in den Grünstreifen, mit Bargeld, einem Handy und den Dokumenten stieg er in sein Auto und entkam. Zu ähnlichen Taten war es am vergangenen Sonntag in Wolfsburg gekommen. Dort hatten falsche Polizisten ebenfalls eine Verkehrskontrolle vorgetäuscht und 1.200 Euro erbeutet. Am Dienstag war zudem auf der A2 bei Helmstedt ein Lkw-Fahrer aus der Ukraine Opfer dieser Masche geworden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.08.2024 | 09:30 Uhr