Falsche Polizisten? Durchsuchungen in Peine und Braunschweig Stand: 09.06.2022 08:45 Uhr Mit einer Razzia geht die Polizei in Peine und Braunschweig gegen mutmaßliche Trickbetrüger vor. Eine Hundertschaft durchsucht seit den frühen Morgenstunden mehrere Häuser und Wohnungen.

Drei Männer werden verdächtigt, Mitglieder einer Bande falscher Polizisten zu sein, die vor allem ältere Menschen betrügt. Ermittelt werde wegen gewerbs- und bandenmäßiger Betrugstaten, hieß es. Die Opfer werden offenbar aus einem Callcenter in der Türkei angerufen. Ihnen wird erzählt, dass ihre Wertsachen zu Hause nicht mehr sicher seien. Die drei Verdächtigen sollen dann als Kuriere Schmuck und Bargeld bei den Opfern abgeholt haben. Die Beamten suchen in den Wohnungen der drei Verdächtigen derzeit nach Beweismitteln, Festnahmen gab es zunächst nicht.

Taten im gesamten Bundesgebiet?

Die Verdächtigen werden in Verbindung mit Taten in Schleswig-Holstein gebracht. Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein führt daher die Ermittlungen. Es sei aber nicht auszuschließen, dass die Gruppe auch an anderen Fällen in Niedersachsen und im gesamten Bundesgebiet beteiligt war, so ein LKA-Sprecher. Auch Beamte des LKA Niedersachsen sowie aus Peine und Braunschweig sind im Einsatz, hieß es.

