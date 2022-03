Stand: 16.03.2022 12:00 Uhr Falsche Klempner bringen Seniorin um 20.000 Euro

Falsche Handwerker haben in Salzgitter-Lebenstedt eine Seniorin ausgetrickst und bestohlen. Laut Polizei ließ die 82-Jährige zwei unbekannte Männer in ihr Haus. Diese wollten angeblich die Rohrleitungen überprüfen. Einer der Täter erbeutete dabei in einem unbemerkten Moment Bargeld und andere Gegenstände im Gesamtwert von mindestens 20.000 Euro. Nach der Tat verließen sie das Haus und konnten entkommen.

