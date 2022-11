Stand: 22.11.2022 12:15 Uhr Falsche Handwerker bestehlen Seniorin in Göttingen

Zwei Betrüger haben am Montag in Göttingen den Schmuck einer älteren Frau aus ihrer Wohnung gestohlen. Nach Angaben der Polizei lenkte der eine Täter die Seniorin mit der Behauptung ab, er käme vom Wasserwerk und suche einen Rohrbruch. Während er sich das Bad zeigen ließ, durchsuchte sein Komplize die Wohnung nach Wertsachen. Beide Täter konnten mit ihrer Beute flüchten. Bereits vor zwei Wochen gab es eine ähnliche Tat in Göttingen. Die Polizei mahnt nun zur Vorsicht.

