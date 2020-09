Stand: 11.09.2020 10:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Fallschirm-Zielspringer messen sich in Bodenfelde

An diesem Wochenende finden in Bodenfelde im Landkreis Northeim die Deutschen Meisterschaften im Fallschirm-Zielspringen statt. Aus bis zu 3.000 Metern Höhe versuchen die Springer, auf einem Punkt zu landen, der nur wenige Zentimeter Durchmesser hat. Rund 75 Sportler aus dem In- und Ausland nehmen nach Angaben des Veranstalters teil. Am Freitag können sich die Springer anmelden und trainieren. Besucher können Tandemsprünge buchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.09.2020 | 08:30 Uhr