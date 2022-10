Fall "Maddie": Verdächtiger wegen anderer Verbrechen angeklagt Stand: 11.10.2022 17:15 Uhr Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt schon länger im Fall "Maddie" gegen Christian B. Nun hat die Justizbehörde wegen fünf anderer Sexualverbrechen Anklage gegen den 45-Jährigen erhoben.

Es gehe um drei Fälle der schweren Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Christian B. soll die Straftaten zwischen Ende Dezember 2000 und Juni 2017 in Portugal begangen haben. Die Opfer waren demnach Mädchen und Frauen zwischen etwa zehn und rund 70 bis 80 Jahren.

Mehrjährige Ermittlungen durch das BKA

In den meisten Fällen verweisen die Ermittler auf Videoaufnahmen, die der Beschuldigte selbst anfertigte. In einem Fall wurde er vor Ort von der Polizei gestellt. Der über 100 Seiten umfassenden Anklageschrift seien mehrjährige Ermittlungen in mehreren europäischen Ländern, insbesondere durch das Bundeskriminalamt, vorangegangen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Verteidiger hält Beweislage für dürftig

Der Verteidiger des Verdächtigen, Friedrich Fülscher, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Vorwürfe seien schon länger bekannt. An der Sachlage habe sich nichts geändert. "Ich halte die Beweislage in allen Fällen für dürftig", betonte er. Das Gericht müsse zunächst über die Zulassung der Anklage entscheiden.

Ermittlungen im Fall "Maddie" dauern an

Christian B. ist unter anderem wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft. Derzeit sitzt er in der Strafanstalt Oldenburg eine siebenjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Touristin im Jahr 2005 in Praia da Luz ab. Dort war etwa eineinhalb Jahre später die damals dreijährige Britin Maddie McCann aus einer Appartementanlage verschwunden. B. wird von den portugiesischen und deutschen Ermittlern im Fall "Maddie" als Verdächtiger geführt. Entsprechende Ermittlungen dauerten - ungeachtet der Anklageerhebung in den anderen fünf Fällen - weiter an, so ein Sprecher der Behörde. Nähere Informationen könnten dazu nicht gemacht werden.

