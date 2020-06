Stand: 04.06.2020 20:39 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Fall "Maddie": Verdächtiger vielfach vorbestraft

Bekommen Kate und Gerry McCann bald Gewissheit über das Schicksal ihrer seit 2007 vermissten Tochter "Maddie"? Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat in dem Fall des aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwundenen Mädchens Mordermittlungen gegen einen 43 Jahre alten Mann aufgenommen. Der Verdächtige lebte zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve in Portugal - einige Jahre davon in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. Den letzten deutschen Wohnsitz vor seinen Auslandsaufenthalten hatte er in der Region Braunschweig. Daher führt die dortige Behörde die Ermittlungen.

Fahnder gehen von Tötungsdelikt aus

Die Fahnder gehen davon aus, dass der mutmaßliche Mörder von "Maddie" die Dreijährige am 3. Mai 2007 aus der Ferienanlage entführt und später getötet hat. Unter anderem soll der Verdächtige in unmittelbarer Nähe des Tatorts telefoniert haben. 2013 und 2017 sollen zwei Hinweise auf den Mann bei der Polizei eingegangen sein, sagte der leitende Kriminaldirektor des Bundeskriminalamts, Christian Hoppe, am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy .... ungelöst". Zu weiteren Spuren oder Hintergründen der Tat machten Hoppe und die Staatsanwaltschaft Braunschweig keine Angaben. Und: Es gibt bisher keine weiteren bekannten Zeugen und keinen Leichnam. Die Ermittler bitten um Hinweise zu zwei Autos und einer Telefonnummer.

Videos 02:51 Niedersachsen 18.00 Neue Entwicklung im Fall "Maddie" Niedersachsen 18.00 Die Ermittler in Braunschweig gehen davon aus, dass die 2007 verschwundene "Maddie" ermordet wurde. Hinweise aus der Bevölkerung haben zu dieser neuen Entwicklung gefürt. Video (02:51 min)

Wegen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung verurteilt

Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Betäubungsmittelverstöße - die Liste der Verbrechen des Mannes ist lang. Derzeit sitzt der Verdächtige wegen einer Haftstrafe aus dem Jahr 2011 in Kiel (Schleswig-Holstein) im Gefängnis - es ging um Drogenhandel. Im Dezember vergangenen Jahres verurteilte das Landgericht Braunschweig den Mann wegen Vergewaltigung zu sieben Jahren Haft. Er soll sich 2005 an einer damals 72 Jahre alten Amerikanerin in deren Haus in Praia da Luz vergangen haben. Ein Haar am Tatort brachte die Fahnder auf die Spur des Mannes. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision liegt derzeit beim Bundesgerichtshof (BGH). Eineinhalb Jahre später verschwand "Maddie" - am selben Ort. 2017 verurteilte das Landgericht den 43-Jährigen wegen des Besitzes von Kinderpornographie und Kindesmissbrauchs zu einem Jahr und drei Monaten, wie Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, am Donnerstagnachmittag bestätigte. Seine Behörde ist in Niedersachsen für Kinder- und Jugendpornografie zuständig.

Weitere Informationen Der Fall "Maddie" McCann: Eine Chronologie Im Mai 2007 verschwand die dreijährige "Maddie" McCann im Portugal-Urlaub. Inzwischen gehen Ermittler davon aus, dass sie tot ist. Was geschah in der Zwischenzeit? Eine Chronologie. mehr

17 Einträge im Vorstrafenregister

Laut dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" soll der Verdächtige 17 Einträge im Vorstrafenregister haben, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung und schweren Diebstahl. Der Mann startete seine kriminelle Karriere demnach bereits als Minderjähriger. 1993 verhängte das Amtsgericht Würzburg eine zweijährige Jugendstrafe - unter anderem wegen Kindesmissbrauchs, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. In Portugal wird er mit einer Vielzahl von Einbruchdiebstählen in Hotelanlagen und Ferienwohnungen sowie mit Drogenhandel in Verbindung gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.06.2020 | 06:30 Uhr