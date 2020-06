Stand: 04.06.2020 13:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Fall "Maddie": Ermittler gehen von Tötung aus

Im Fall der vor 13 Jahren in Portugal verschwundenen Madeleine Beth McCann, genannt "Maddie", ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Mordverdachts gegen einen 43-jährigen Deutschen. "Wir gehen davon aus, dass das Mädchen tot ist", sagte der Erste Staatsanwalt Hans Christian Wolters am Donnerstag bei einem Pressestatement. Der Verdächtige sei mehrfach wegen Sexualstraftaten - auch an Kindern - vorbestraft. Mit Hinweis auf die aktuellen Ermittlungen sagte der Staatsanwalt nichts über Einzelheiten zu den Tatvorwürfen oder zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen. Die damals dreijährige "Maddie" war im Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden. Der Fall hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

Verdächtiger sitzt in Kiel im Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat die Ermittlungen übernommen, weil der Beschuldigte vor seinem Auslandsaufenthalt seinen letzten Wohnsitz in diesem Gerichtsbezirk hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA) und in Kooperation mit der britischen und portugiesischen Polizei. Der Verdächtigte verbüßt derzeit eine Haftstrafe in Kiel, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Ein Gericht in Schleswig-Holstein habe ihn wegen eines anderen Delikts zu der Gefängnisstrafe verurteilt. Ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums bestätigte, dass der Tatverdächtige nicht in einem niedersächsischen Gefängnis einsitzt, sondern in einem anderen Bundesland.

Videos 02:40 Fall "Maddie": Staatsanwaltschaft äußert sich Die Staatsanwaltschaft Braunschweig geht davon aus, dass die 2007 in Portugal verschwundene "Maddie" McCann tot ist. Hier gibt es die vollständige Stellungnahme vom Donnerstagmittag. Video (02:40 min)

Wegen Vergewaltigung einer 72-Jährigen verurteilt?

Einem Bericht der "Braunschweiger Zeitung" zufolge "deutet vieles darauf hin", dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann handelt, den das Landgericht Braunschweig Ende 2019 wegen Vergewaltigung einer damals 72-jährigen Amerikanerin zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilte. Die Tat soll er in demselben Ort in Portugal begangenen haben, in der rund eineinhalb Jahre später das dreijährige Mädchen verschwand, heißt es in dem Bericht. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig wollte diesen möglichen Zusammenhang gegenüber dem NDR in Niedersachsen nicht kommentieren.

Erste Hinweise schon vor sieben Jahren

Der Fall "Maddie" war am Mittwochabend Thema in der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Auf die Spur des Tatverdächtigen waren die Ermittler bereits im Oktober 2013 gekommen, nachdem der Fall in der ZDF-Sendung behandelt worden war. "Die damaligen Informationen reichten nicht für Ermittlungen aus und schon gar nicht für eine Festnahme", sagte ein BKA-Ermittler in der Sendung. Auch ein weiterer Hinweis im Jahr 2017 habe noch nicht ausgereicht.

Drogenhandel und Einbrüche für den Lebensunterhalt?

Der Beschuldigte lebte den Angaben des BKA zufolge zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. In letzterem Ort lag die Ferienanlage, in der Familie McCann untergekommen war. Der damals etwa 30-jährige Verdächtige habe in dieser Zeit mehrere Gelegenheitsjobs gehabt, unter anderem in der Gastronomie. Zudem gibt es den Behörden zufolge Anhaltspunkte, dass er seinen Lebensunterhalt durch Einbruchsdiebstähle in Hotelanlagen und Ferienwohnungen sowie Drogenhandel bestritten hat.

Nachbarin beschreibt Verdächtigen als "aggressiv"

Eine frühere Nachbarin aus Portugal hat den Verdächtigen in einem Interview mit dem britischen Sender Sky News als aggressiv beschrieben. Im Jahr 2006 sei er aus seiner Unterkunft verschwunden. Die Polizei geht aber davon aus, dass er sich weiterhin in der Umgebung aufhielt. Die Nachbarin half eigenen Angaben zufolge beim Aufräumen seiner ehemaligen Unterkunft. Dort habe sie Perücken und "seltsame Kleidungsstücke" - möglicherweise für Kostümierungen, gesehen, sagte sie dem Fernsehsender.

Der Fall "Maddie" - eine Chronologie NDR Info - Infoprogramm - 04.06.2020 06:48 Uhr 2007 verschwand die damals dreijährige Madeleine "Maddie" McCann während eines Familienurlaubs in Portugal. Der Fall wurde bis heute nicht gelöst, das Mädchen nicht gefunden. Eine Chronologie.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bilder von möglichen Tatfahrzeugen veröffentlicht

Das BKA hofft auf nun weitere Hinweise zu dem Fall und hat ein Portal für Hinweise zur Aufklärung der Tat eingerichtet. Dort hat die Behörde unter anderem Fotos von zwei möglichen Tatfahrzeugen veröffentlicht. Unter der portugiesischen Handynummer +351 912 730 680 soll der Verdächtige am Abend als "Maddie" verschwand, einen Anruf in der Region um Praia de Luz entgegengenommen haben. Das BKA hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt.

Weitere Informationen "Maddie" McCann: Zwei Autos im Fokus der Ermittler Im Fall der vermissten "Maddie" McCann stehen zwei Autos und Handynummern im Fokus der Ermittler. Sie wurden laut BKA und Staatsanwaltschaft Braunschweig womöglich bei der Tat genutzt. (04.06.2020) mehr 03:35 NDR Info Fall "Maddie": 43-Jähriger unter Mordverdacht NDR Info Im Fall der seit 2007 vermissten Madeleine "Maddie" McCann, hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Mordermittlungen gegen einen 43-jährigen Deutschen eingeleitet. Mirja Fiedler berichtet. Video (03:35 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.06.2020 | 12:00 Uhr